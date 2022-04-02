سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2-4-2022 في مصر

اهتمام كبير من قبل المواطنين بمعرفة أسعار المعدن الأصفر بكافة أعيرته وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 2 أبريل، وذلك بعد أن شهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الشديد الفترة الماضية بفضل تداعيات الحرب العسكرية الروسية على أوكرانيا الفترة الماضية، التي أدت لارتفاع جميع أنواع المشغولات الذهبية لتتخطى حاجز الـ 1000 جنيه.

ومن منطلق مساعدة المستهلكين في توفير ما يبحثوا عنه بشأن سعر المعدن توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 2 أبريل من عام 2022، وفق الأسعار في محلات الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، قيمة تراوحت بين 970 إلى 976 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى قيمة تراوحت بين 831 إلى 837 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، قيمة تتراوح بين 1109 إلى 1115 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم السبت ما بين 7760 إلى 7808 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وعن أسعار الذهب في أسواق المال، فسجل في بداية معاملات اليوم السبت داخل أسواق المال العالمية، الآتي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت نحو 996.90 جنيه، بما يعادل 54.55 دولار.

- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم السبت، نحو 854.48 جنيه بقيمة 46.75 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 1139 جنيهًا، بما يعادل 62.34 دولار.

- كما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7975 جنيهًا، بما يعادل 436.37 دولار.