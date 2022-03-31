رئيس التحرير

محمود مسلم

أسعار الذهب تتراجع عالميا.. كم سعر الأوقية؟

كتب:

محمد الدعدع
06:53 م | الخميس 31 مارس 2022
سبائك ذهبية

سبائك ذهبية

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق، اليوم الخميس، على الرغم من أن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يستعد لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020، حيث أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الرغبة في المخاطرة ورفع جاذبية السبائك.

ونزل سعر الذهب الفوري 0.3% إلى 1928.30 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1.931.20 دولار، وارتفع المعدن حوالي 5.5% حتى الآن في الربع الأول (يناير – مارس) و1% هذا الشهر.

احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب

وأكد كبير مسؤولي الإستراتيجية في Tiger Brokers، مايكل مكارثي، في مذكرة بحثية: «يتوازن تجار الذهب مع احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب بناءً على المخاطر الجيوسياسية وربما التضخم، وتوقعات لمقتنيات الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة وكانت النتيجة أننا عدنا إلى منتصف نطاق التداول».

السبائك الذهبية مخزنًا آمنًا للقيمة

وتعتبر السبائك مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، ويُنظر إليها على أنها تحوط ضد الضغوط التضخمية، بحسب رؤى أغلب الاقتصاديين.

وتراجعت الفضة الفورية 0.5% إلى 24.72 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 984.12 دولارًا، على الرغم من أنه من المقرر أن يحقق أكبر مكسب فصلي منذ مارس 2021.

وانخفض البلاديوم المعدني المحفز التلقائي بنسبة 0.4% إلى 2257.20 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020، على مؤشر الذهب.

وأدت الحرب المندلعة في أوكرانيا من جانب روسيا منذ فبراير الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت الأوقية 2000 دولار قبل أن تتراجع ببطء وصولاً إلى مستواها الحالي.

اقرأ المزيد:

هل ترتفع أسعار الذهب في فترة الأعياد؟.. خبير يجيب

تقرير يتوقع انخفاض أسعار الذهب حتى منتصف 2022: «المركزي» الروسي السبب

عاجل .. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022 بقيمة 11.5 جنيه

تقرير: الذهب يخالف قاعدة أسعار الفائدة ويستمر في الارتفاع 

بنك سنغافورة: أسعار الذهب ستصل 2200 دولار بحلول نهاية السنة

لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟.. اعرف الأسباب وموعد الانخفاض

نادي نجيب: تصريحات «المركزي الروسي» أدت إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا

لماذا ستظل أسعار الذهب في 2022 أكثر تقلبا؟.. مؤسسات دولية تجيب
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.