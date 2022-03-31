أسعار الذهب تتراجع عالميا.. كم سعر الأوقية؟

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق، اليوم الخميس، على الرغم من أن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يستعد لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020، حيث أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الرغبة في المخاطرة ورفع جاذبية السبائك.

ونزل سعر الذهب الفوري 0.3% إلى 1928.30 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1.931.20 دولار، وارتفع المعدن حوالي 5.5% حتى الآن في الربع الأول (يناير – مارس) و1% هذا الشهر.

احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب

وأكد كبير مسؤولي الإستراتيجية في Tiger Brokers، مايكل مكارثي، في مذكرة بحثية: «يتوازن تجار الذهب مع احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب بناءً على المخاطر الجيوسياسية وربما التضخم، وتوقعات لمقتنيات الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة وكانت النتيجة أننا عدنا إلى منتصف نطاق التداول».

السبائك الذهبية مخزنًا آمنًا للقيمة

وتعتبر السبائك مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، ويُنظر إليها على أنها تحوط ضد الضغوط التضخمية، بحسب رؤى أغلب الاقتصاديين.

وتراجعت الفضة الفورية 0.5% إلى 24.72 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 984.12 دولارًا، على الرغم من أنه من المقرر أن يحقق أكبر مكسب فصلي منذ مارس 2021.

وانخفض البلاديوم المعدني المحفز التلقائي بنسبة 0.4% إلى 2257.20 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020، على مؤشر الذهب.

وأدت الحرب المندلعة في أوكرانيا من جانب روسيا منذ فبراير الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت الأوقية 2000 دولار قبل أن تتراجع ببطء وصولاً إلى مستواها الحالي.