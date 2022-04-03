استطاع مسلسل العائدون، أن يجذب عدد كبير من مشاهدي الدراما التليفزيونية في مصر والوطن العربي، خاصة بعد عرض الحلقة الأولى منه، مساء أمس، والتي احتوت على العديد من الأحداث الشيقة، إذ تستعرض عددًا كبيرًا من الأعمال الوطنية المهمة، لذلك بدأ عدد كبير من الجمهور في البحث عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 2 والقنوات الناقلة.

حيث تكون مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 2 والقنوات الناقلة، يوميًا طوال أيام شهر رمضان 2022، فقط وحصرياً عبر كلٍ من «dmc» و«dmc دراما»، إضافة إلى منصة «watch it» الرقمية.

اعرف مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 2 والقنوات الناقلة

فتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 2 والقنوات الناقلة، عبر قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، في حين تتم إعادته مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، على أن تكون الإعادة الأخرى في الخامسة إلا خمسة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 2 والقنوات الناقلة

أما عن قناة « dmc دراما»، فيتم عرض مسلسل العائدون عليها في الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، كما تتم إعادته مرتين الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والثانية في الواحدة والنصف ظهرًا.

فريق عمل مسلسل العائدون

ويشارك في مسلسل العائدون، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أمير كرارة، محمود عبد المغني، أمينة خليل، مايا طلام، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، رشا بلال، أحمد الأحمد، ميدو عادل، وغيرهم من الفنانين، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.