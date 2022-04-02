حالة من الاشتياق والترقب، لدى جمهور الدراما التليفزيونية، مع بداية انطلاق الماراثون الرمضاني، ويتطلع البعض لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 1 والقنوات الناقلة، كونه ينتمي لنوعية الأعمال الوطنية.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 1 والقنوات الناقلة، يومياً طوال أيام شهر رمضان 2022، فقط وحصرياً عبر «dmc» و«dmc دراما»، وذلك بجانب منصة «watch it» الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc

وفي ضوء البحث عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 1 والقنوات الناقلة، يُعرض يوميًا عبر قناة dmc، في الحادية عشر إلا ربع مساءً، بينما يُعاد مرة ثانية في الثالثة من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في الخامسة إلا خمسة مساءً.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc دراما

ويُعرض عبر قناة «dmc دراما»، في الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، ويُعاد في الثامنة صباحًا، كما يُعاد مرة أخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

أبطال مسلسل العائدون مع أمير كرارة

مسلسل العائدون، بطولة أمير كرارة، ومحمود عبد المغني، وأمينة خليل، ورشا بلال، وأحمد الأحمد، وميدو عادل، ومايا طلام، وإسلام جمال، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.

وكان الإعلان التشويقي لمسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، وحظى بردود فعل واسعة من الجمهور فور طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام، ويكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية من خلال أحداث حقيقية وقعت عام 2018.

ويُجيب مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، عن سؤال على مدار الأحداث، وهو «العائدون من داعش.. هيروحوا فين؟».