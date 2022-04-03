المنشآت السياحية: عودة كافة الخدمات بالمطاعم الكافيتريات في «رمضان» عدا الشيشة

قال محمد فتحى، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال المواطنين والسياح العرب على التواجد بـ«الكافيتريات» والمطاعم السياحية ارتفعت خلال فترة ما بعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود في المقام الأول إلى قرار مجلس الوزراء بالسماح بإقامة الحفلات الغنائية بالمطاعم المغلقة والتي يتم استخدامها خلال شهر الصوم كـ"خيام رمضانية"، لافتًا إلى أن غالبية «الكافيتريات» والمطاعم المرخص لها بتقديم فقرة فنية اختارت تقديم تختًا شرقيًا لضيوفها كونه يتناسب مع الأجواء الرمضانية.

عودة المطاعم لتقديم كافة الخدمات عدا «الشيشة»

وأضاف «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كافة الخدمات التي كانت تقدمها المنشآت والمطاعم السياحية قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم بداية عام 2020 عادت بالكامل عدا تقديم الشيشة، لافتًا إلى أن غرفة المنشآت السياحية تأمل في أن يتم السماح بتقديم الشيشة قريبا لاسيما مع تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليًا وعالميًا.

مواعيد غلق المطاعم 2 صباحًا خلال «رمضان»

وأشار «فتحى» إلى أن قرار الحكومة بمد مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحًا سيرفع من نسب إقبال المواطنين على تناول وجبة السحور بالمطاعم السياحية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون نسب الإشغال خلال وجبة السحور هذا العام ضعف ما كانت عليه العام الماضي.

وأوضح «فتحي» أن قرار إغلاق المطاعم السياحية فى الثانية صباحًا خلال شهر رمضان يعني فقط منع دخول الرواد إلى صالات الطعام داخل المطاعم بعد هذا التوقيت فيما تستمر خدمتي «الديلفري» و«التيك اواى» طوال اليوم.

وشدد «فتحى» على أنه يحظر على المطاعم السياحية التعاقد مع أيًا من مطربي المهرجانات الصادر قرار بوقفهم من قبل نقابة المهن الموسيقية لتقديم فقرة فنية بها، لافتًا إلى أن حصول المطربين على تصريح من نقابة الموسيقين هو أحد الشروط الأساسية للسماح للمطرب بالغناء بالمنشآت السياحية.