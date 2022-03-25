المنشآت السياحية: المطاعم لن ترفع أسعار وجبات السحور خلال رمضان

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن غالبية المطاعم السياحية لن ترفع أسعار وجبات السحور خلال شهر رمضان المقبل، لكن سيتم رفع أسعار وجبات الإفطار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% عن الأسعار الحالية، وذلك بسبب الارتفاع الذى طرأ على أسعار الخامات، والمنتجات الغذائية والمشروبات، موضحًا أن تلك الزيادة لن تؤثر على نسب إقبال المواطنين على تناول وجبات الإفطار بالمطاعم خلال الشهر الكريم.

وجبة السحور خلال رمضان تشمل تقديم مأكولات خفيفة

وأضاف لـ«الوطن»، أن تثبيت سعر وجبة السحور خلال رمضان، وعدم وجود رغبة من المطاعم السياحية لرفع سعره يعود في المقام الأول إلى أن المنشآت السياحية تقدم خلال وجبة السحور مأكولات خفيفة مثل «الفول والطعمية والزبادى والجبن والسلطات»، وهى مأكولات يمكن للمطاعم تحمل فروق الأسعار التي طرأت عليها خلال الأسابيع الماضية.

وتابع أن المطاعم السياحية تضع على رأس أولوياتها حاليًا استعادة نسب إشغالها المرتفعة، وعودة الزبائن إليها بعد فترة انقطاع بسبب جائحة كورونا، حتى ولو كان ذلك على حساب تحقيق أرباح كبيرة.

المطاعم استعدت لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية، استعدت بشكل كبير لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان سواء المصريين، أو العرب، موضحًا أن المطاعم استقبلت خلال الأيام الماضية، مئات الطلبات من مجموعات وأفراد لحجز أماكن لتناول وجبات الإفطار والسحور بها، وأن نسب الإقبال على حجوزات وجبات الإفطار أعلى من السحور حتى الآن.

وكان عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن نسب الإقبال على تناول وجبات الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المقبل سيكون مرتفعًا، مرجعًا ذلك إلى تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى أن نسب استقبال المطاعم للمواطنين هذا العام ستكون بنسبة 100% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة.