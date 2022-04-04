6 طرق للحصول على فيزا مشتريات البنك الأهلي.. الشروط والمستندات

مازال عدد كبير من المواطنين، يبحثون عن طرق كيفية الحصول على «فيزا المشتريات»، التي تصدر من البنوك المصرية، إذ أنها أصبحت ضرورة أساسية وهامة لقضاء الاحتياجات اليومية لمعظم الأسر، من جميع الأسواق والمولات التجارية الكبرى.

وفي إطار اهتمام البنك الأهلي المصري، بمتابعة الاحتياجات الدائمة لعملائه ولغير العملاء، فانه يعمل بشكل مستمر لتسهيل الإجراءات الخاصة بتوفير فيزا المشتريات لجميع الراغبين في الحصول عليها، وذلك بمجرد قيامهم بتقديم طلب إلى أحد أفرع البنك الموجودة في جميع محافظات الجمهورية.

شروط الحصول على فيزا البنك الأهلي

- ألا يقل سن طالب الخدمة عن 21 عاما.

- صورة الرقم القومي للمصريين.. وجواز السفر والإقامة للأجانب المقيمين.

- صورة من مفردات المرتب لطالب الخدمة، من جهة العمل الموجود في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم إيصال حديث لمرافق محل الإقامة «غاز، مياه، كهرباء».

- ليس من الضروري أن تكون أحد عملاء البنك.

- الفيزا تفعل هاتفيا من خلال خدمة العملاء على رقم الخط الساخن 19623.

طرق السداد

في إطار حرص البنك الأهلي على تسهيل المعاملات الخاصة بعملية السداد لجميع عملائها، فقد وضع عدة طرق لسداد الفيزا.

- التسديد إلكترونيا من خلال أحد ماكينات الصراف الآلي، الموجودة في جميع مدن محافظات الجمهورية.

- التسديد السريع من خلال خدمة فوري.

- سهولة التسديد في أي فرع للبنك قريب من محل سكنك.

- التسديد من خلال التحويل الإلكتروني لخدمة «الأهلي نت».

مميزات فيزا مشتريات البنك الأهلي

- إتاحة استخدام الفيزا في عدد كبير من السلاسل التجارية الكبرى والموجودة في كافة المحافظات.

- يمكن لحامل الفيزا، التعامل بنظام التقسيط مع عملاء البنك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

- تمكن فيزا البنك الأهلى لجميع حامليها فرصة التسوق الإلكتروني «أون لاين».

- يمكن لجميع العملاء استخدام الفيزا داخل مصر وخارجها .

- يمكن لحامل فيزا مشتريات البنك الأهلي السحب النقدي من أي ماكينة إلكترونية.