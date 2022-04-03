سعر الدولار اليوم 3-4-2022 في مصر.. مستقر بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر، في بداية تعاملات اليوم دون زيادة، بعد تراجع 24 قرشًا، خلال الأيام الـ10 الماضية، وفقًا لموقع البنك المركزي؛ ليباع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بـ18.21 مقابل 18.31جنيه، اليوم.

كان الدولار الأمريكي، شهد صعودَا تجاوزت نسبته 16% بداية منذ 21-3-2022، أي منذ 13 يومًا، وأعلنت البنوك زيادة حصيلتها من العملة الأمريكية والعملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني، وعدد من العملات العربية كالريال السعودي والدينار الكويتي بعد إجراءات البنك المركزي.

البنوك الأعلى بيعا وشراءً للعملة الأمريكية

سجل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي صدارة البنوك، التي تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.27 جنيه، فيما جاء الكويت الوطني كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم 3-4-2022 في مصر

وسجل سعر الدولار في مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-4-2022، وجاءت كالتالي:

- سعر الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي يباع بسعر 18.37 مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك المشرق 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.34جنيه، مقابل 18.24جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في الأهلي المصري بيع بسعر 18.34جنيه، مقابل 18.24جنيه للشراء.

- بيع سعر الدولار في الأهلي اليوناني بسعر 18.34 جنيه، مقابل 18.24جنيه للشراء.

سعر عملات غير مدعومة بالبنوك مقابل الجنيه المصري.

- ليرة لبنانية تباع بسعر 0.012 جنيه.

- ليرة تركية تباع بسعر 1.246 جنيه.

- ريال يمنى يباع بسعر 0.073 جنيه.

- روبل روسي يباع بسعر 0.213 جنيه.