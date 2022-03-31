تراجع جديد اليوم في سعر الروبل الروسي أمام الدولار

تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار اليوم الخميس، ليسجل 83.31 روبل لكل دولار واحد، وذلك بعدما كان ارتفع يوم أمس الأربعاء بشكل طفيف مسجلًا 82.55 في بورصة موسكو، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 25 فبراير الماضي، بعد يوم واحد من إرسال روسيا عشرات الآلاف من قواتها لغزو أوكرانيا.

نشاط المستوردين منخفض

وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في موسسة ألفا للأبحاث، في مذكرة بحثية، إن سعر الروبل مدفوع الآن بالشركات التي تركز على التصدير، والمُلزمة ببيع العملات الأجنبية، وكذلك مدفوعات الضرائب الشهرية والربع سنوية التي تعزز الطلب على الروبل، في حين أن نشاط المستوردين منخفض.

وقالت «أورلوفا»: «أدى ذلك إلى اختلال التوازن في سوق العملات، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية بشكل كبير عن الطلب، وبالتالي أدى إلى ثبات سعر الروبل»، بينما قال سبيربنك -وهو أكبر مصرف عالمي في الاتحاد الروسي - روسيا وأوروبا الوسطى والشرقية- إن الروبل قد يستمر في الارتفاع حتى يبدأ البنك المركزي الروسي في تخفيف ضوابط رأس المال.

تقليص العمليات العسكرية حول كييف

وتلقى الروبل بعض الدعم هذا الأسبوع من الجولة الأخيرة من المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول، حيث وعد الوفد الروسي بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف.

وواصلت العملة الروسية مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي بعد أن طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز الطبيعي المُصدَّر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بعملة بلاده.

بينما قالت الدول الأوروبية، التي تستورد حوالي 40% من غازها من روسيا وتدفع باليورو في الغالب، إن عملاق الغاز الروسي الذي تسيطر عليه الدولة غازبروم لا يحق له إعادة سحب العقود، ورفضت مجموعة الدول السبع مطالب موسكو هذا الأسبوع.