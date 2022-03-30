سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-3-2022 في البنوك المصرية

يتصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محركات البحث بشكل يومي، لمتابعة التغييرات في سعر الدولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في تغييرات اقتصادية مختلفة بشكل عالمي، كما يؤثر تغيير سعر الدولار على مختلف أسعار المنتجات المختلفة.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار في البنوك، تستعرض «الوطن» سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري وغيرها من البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي بنحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك الأهلي سجل الدولار سعر 18.37 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 30 مارس الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.39 جنيه للبيع، مقابل 18.30 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 30 مارس الحالي، أما البنك التجاري الدولي فسجل 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.29 جنيه للشراء، و15.39 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 30 مارس، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.25 جنيه للشراء، و15.35 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 30 مارس، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل الدولار في بنك المشرق نحو 18.39 جنيه للبيع، مقابل 18.30 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي.