سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-2022 فى مصر

تتصدّر عمليات البحث بشكل يومي سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة في ظل التخوفات من وجود أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وللمهتمين بمتابعة أسعار العملات الأجنبية، يعرض موقع بوابة «الوطن» سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم:

وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة قائمة البنوك التي يُباع لها الدولار الأمريكي بأعلى سعر، بقيمة 18.39 جنيه، كما أنه أفضل بنك تشتري منه حيث سجر سعر الدولار بـ18.29 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

- بيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سجل الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.39 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء.

- سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في الكويت الوطني نحو 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سجل الدولار في بنك المشرق نحو 18.39 جنيه، مقابل 18.29 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في البنك المركزي بنحو 18.375 جنيه، مقابل 18.244 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في ميد بنك بسعر 18.35 جنيه، مقابل 18.25 جنيه للشراء.

الجنيه يتفوق على عدة عملات

وسجّل الجنيه المصري تفوقًا أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 29-3-2022، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.073.

- سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 0.41.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.012

- سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.23.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه المصري 4.43.

- سعر بيع الدولار النيوزيلندي مقابل الجنيه المصري 12.66.

- تباع عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.627.

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.19.