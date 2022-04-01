تراجع بقيمة 24 قرشا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر عقب تراجع بقيمة 24 قرشا خلال 10 أيام، وفقا لموقع البنك المركزي ليباع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بسعر 18.21 مقابل 18.45 جنيه، الثلاثاء الماضي 22-3-2022.

وكان الدولار الأمريكي شهد صعودا تجاوزت نسبته 16% بداية من يوم الإثنين 21-3-2022، وأعلنت البنوك زيادة حصيلتها من العملة الأمريكية والعملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني، وكذلك عدد من العملات العربية كالريال السعودي والدينار الكويتي بعد إجراءات البنك المركزي وفقا لـ«علي الحريري»، سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، مؤكدًا على أن حركة التداول على تلك العملات تشهد هدوءًا.

واحتل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي الصدارة، تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.27 جنيه، فيما جاء الكويت الوطني كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.30 جنيه.

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم

وسجل سعر الدولار فى مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعه 1-4-2022 وفق آخر تحدثت للبنوك كالتالي:- سعر الدولار فى بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي يباع بسعر 18.37 مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك المشرق 18.30 جنيه مقابل 18.20 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.34جنيه، مقابل 18.24جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في الأهلي المصري بيع بسعر 18.34مقابل 18.24جنيه للشراء.

- بيع سعر الدولار في الأهلي اليوناني بسعر 18.34مقابل 18.24جنيه للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة

- بيع الريال اليمني اليوم الجمعة بسعر 0.073 جنيه مصري.

- بيع الجنيه السوداني بسعر 0.041 جنيه مصري.

- بيع الليرة اللبنانية سعر 0.012 جنيه مصري.

- بيع الليرة التركية بسعر 1.247 جنيه مصري.

- بيع رينغيت ماليزي بسعر 4.342 جنيه مصري.

- بيع هريفينا أوكرانية بسعر 0.618 جنيه مصري.

- بيع الروبل الروسي بسعر 0.224 جنيه مصري.