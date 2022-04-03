«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة بعد انخفاضها اليوم وغدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمس شهد ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع اليوم وغدًا أن يكون هناك انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة مقارنة بالأمس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية بانخفاض من 4 درجات لـ5 درجات عن أمس.

أجواء حارة خلال النهار مع سطوع أشعة الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأجواء ستكون حارة خلال فترة النهار مع سطوع أشعة الشمس، وأن ذلك سيكون على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأنها ستكون مائلة للحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد.

وأشارت إلى أن الارتفاعات بدرجات الحرارة ستظل قائمة في جنوب البلاد وخصوصًا محافظتي الأقصر وأسوان، وأن الطقس هناك سيكون شديد الحرارة خلال فترة النهار، وخلال فترة الليل سيكون هناك فارق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى حيث يصل الفارق لـ15 درجة مئوية.

الأجواء باردة في الساعات المتأخرة من الليل

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترة الليل تكون باردة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، كما سيشهد اليوم أيضًا نشاط للرياح على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في البلاد، من السواحل الشمالية والوجه البحري، الأمر الذي سيؤدي إلى تلطيف الأجواء وإلى مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الربيعية، على أن يستمر ذلك اليوم وغدًا، موضحة أنه من المتوقع ارتفاعات أخرى ملحوظة بدرجات الحرارة تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل.