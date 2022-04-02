حالة الطقس غدا اليوم الثاني من رمضان.. «الأرصاد» توضح

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حالة الطقس غدا اليوم الثاني من رمضان، خاصة أن البلاد تشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن حالة الطقس غدا حتى يمكنهم الاستعداد للصيام بشكل صحيح، ومنها اختيار الملابس المناسبة خلال الخروج غدا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تجيب عن أسئلة القراء، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، حالة الطقس غدا اليوم الثاني من رمضان، وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السطور التالية:

حالة الطقس غدا اليوم الثاني من رمضان

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس غدا اليوم الثاني من رمضان تكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مائلة للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية غدا على جميع الأنحاء

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن البلاد تشهد غدا نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 17

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 29 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 17

بلطيم 27 16

مطروح 25 15

السلوم 29 15

سيوة 31 15

بورسعيد 24 16

دمياط 24-15

الزقازيق 31-17

المنصورة 31 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 31-16

العريش 25-14

رفح 25-14

رأس سدر 32-17

نخل 31-17

نويبع 35-16

طابا 31-17

كاترين 30-08

الطور 34-16

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 35-20

مرسى علم 33-20

الفيوم 37-17

بني سويف 37-17

المنيا 37-18

أسيوط 38-19

سوهاج 38-19

قنا 39-19

الأقصر 40-20

أسوان 41-20

إدفو 41-20

أبوسمبل 39-19

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 34-19

أبورماد 34-19

حلايب 30-18

رأس حدربة 30-18