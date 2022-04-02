الأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع الماضي شهدت البلاد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يصل الارتفاع إلى ذروته اليوم، إذ تزيد عن أمس 3 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

طقس اليوم شديد الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، اليوم السبت، أن طقس اليوم شديدة الحرارة في ساعات النهارد على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ومحافظات السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأفادت بأن اليوم يشهد زيادة في فترات أشعة الشمس، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وشبه الجزيرة العربية، هذه الكتل الهوائية جنوبية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لفترات الليل هناك فارق كبير للغاية بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى، تصل لأكثر من 15 درجة، ليكون الطقس خلال ساعات الليل أجواء باردة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الظواهر الجوية

ولفتت أنه تكونت الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي ظهرت في الساعات المتأخرة من الليل وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، كما يوجد خلال ساعات النهار أتربة عالقة والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على مدار اليومين المقبلين، تحديدا الأحد والاثنين، حيث تنخفض الحرارة بشكل طفيف ومؤقت لتسجل ما بين 31 و32 درجة مئوية، ثم تعود للارتفاع مجددا بشكل تدريجي تكون ملحوظة مع نهاية الأسبوع لتصل العظمى لـ 37 درجة.