طقس ميكس.. الأرصاد: الصبح ألبسوا صيفي وشتوا بليل

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الصيفية خلال ساعات النهار خاصة مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، لكن مع ساعات الليل ينصح بارتداء الملابس الشتوية نظرا لانخفاض الحرارة، وضرورة متابعة النشرات الجوية على مدار اليوم قبل الخروج من المنزل.

سبب ارتفاع الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، أن اليوم ذروة ارتفاع الحرارة وذلك لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية والشرقية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا تعمل على زيادة فترات أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال ساعات النهار شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ولكن فور غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، ويصل الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لأكثر من 15 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال ساعات الليل بارد خاصة الساعات المتأخرة والصباح الباكر، كما تكونت اليوم شبورة مائية على الطرق الزراعة والصحراوية القريبة من المسطحات المائية في الساعة 4 فجرا، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

نسب الرطوبة منخفضة

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد ذروة ارتفاع الحرارة فالعظمى تسجل على القاهرة 36 درجة، ومتوقع أن تسجل العظمى يومي الأحد والاثنين 31 درجة، لكن الأجواء تظل حارة خلال ساعات النهار، ومع نهاية الأسبوع ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ لتسجل 36.

ونوهت، المطمئن أن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية منخفضة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة المرتفعة مقارنة بفصل الصيف، «التجنب المباشر لأشعة الشمس يمكن أن يحمينا من الإحساس بارتفاع الحرارة».