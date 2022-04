بعد البدايات المشوقة التي بدأت بها مسلسلات رمضان حلقاتها الأولى، أمس السبت، ينتظر محبو الدراما، مساء اليوم، مشاهدة الأحداث الخاصة بالحلقات الثانية من مسلسلات رمضان 2022، ومن أبرز المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ويتشوّقون لمتابعة أحداثها، مسلسل «الكبير أوي 6»، ما زاد من عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 2 والقنوات الناقلة لها.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنون بشكل يومي، نقدم لهم من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 2 والقنوات الناقلة، وفق ما أعلنت عنه مجموعة قنوات ON E، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 2 والقنوات الناقلة

ونجحت مجموعة قنوات ON E، في الحصول على حقوق البث الحصري، لمسلسل الكبير أوي 6 بطولة الفنان أحمد مكي، حيث يبث يوميًا على قناة ON E، والإعادة من خلال قناة ON دراما، في إطار حرص قنوات ON E، على إسعاد الجماهير المصرية الحريصة على متابعة الجزء السادس من المسلسل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الخمسة السابقة.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر إذاعتها مساء اليوم في وقت الإفطار، أي في تمام الساعة 6:20 دقيقة، وتكون إعادة الحلقة، الساعة 1:50 دقيقة صباحا، كما تقوم القناة بإعادتها مرة ثالثة، في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

ولهذا يمكن للراغبين في متابعة ومشاهدة، أحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي 6»، من خلال ضبط تردد القناة على الريسيفر الخاص بهم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

مسلسل «الكبير أوي 6» من بطولة كل من الفنان أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وليلى عز العرب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.