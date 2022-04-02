أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأولى بطولة أحمد مكي في رمضان 2022

بعد طول انتظار من جمهور مسلسل الكبير أوي، عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي في رمضان 2022، والتي بدأت أحداثها بالحديث عن وفاة هدية زوجة الكبير أوي، والتي كانت تؤدي دورها في الأجزاء السابقة الفنانة دنيا سمير غانم، لتظهر مشكلة أطفاله الصغار وهو چوني والعترة، الذين نضجوا حتى صار عمرهم ما يقرب من 6 سنوات.

وفي المشهد الأول من مسلسل الكبير أوي 6، تظهر تلك المشكلة عندما أراد الكبير أوي الخروج من المنزل، فكيف يمكن له الخروج وترك أطفاله في المنزل، ليتبرع چوني أخيه الذي اختلف مظهره كثيرًا عن الأجزاء الماضية، بعد أن طول شعره، وظهر لديه بطن كبيره، بملازمة أبناء أخيه في المنزل بدلًا من والدهم.

أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الأولى

وفي مشهد آخر يظهر الكبير أوي أثناء خروجه من إحدى ملاهي الألعاب، رغبة منه في قضاء وقت لطيف برفقة أحد الأصدقاء، ليصادف أحد الشخصيتين الكرتونية الموجوده في الملاهي، وعند الحديث معهم، يحاول كلاهما التقرب والتودد منه، ولكن إحداهما تمرض، ليأخذها الكبير أوي لطبيب الوحدة الصحية في الدوار.

وفي مشهد آخر، يظهر چوني جالسًا على الأريكة في دوار المزاريطة، ثم يدخل إليه هجرس، ويتحدث معه حول إيجاد طريقة تساعده في تنويم أولاد أخيه بشكل سريع، ليطرح هجرس عليه عددًا من الحلول برواية إحدى الحواديت لهم، ولكنه رفص جميع الحلول المقدمة له.

ثم تنتقل الكاميرا إلى الوحدة الصحية، إذ يلتقي الكبير أوي، مع أشرف الغفير ويسأله عن سبب وجوده فيخبره بأنه يساهم في صناعة شيئ مهم للبشرية، إذ تؤخذ منه عينة وتوضع في اللبن للمساعدة في تسمين حجم البقرة.

وتنهي الحلقة الأولى على مشهد عثور أحد أبناء الكبير أوي على هذا اللبن في ثلاجة المنزل أثناء بحثه عن طعام، ليشربه، ثم تنتهي الحلقة.