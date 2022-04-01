أبطال الكبير أوي الجزء السادس: «المسلسل وحشنا كلنا»

قال المخرج أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير الجزء السادس، إنه وفي كل عام دائما ما يسعى القائمون على العمل على ابتكار أفكار جديدة لعرضها في المسلسل بنسخته الجديدة، «مسلسل الكبير أوي وحشنا كلنا، وبقالنا فترة شغالين على الورق ويا رب نكون على قد التوقعات».

الجندي: شخصية «هدية» لم تتواجد في الجزء الخامس

وأضاف «الجندي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية ON، أن شخصية «هدية» لم تتواجد في الجزء الخامس، لذا سيتزوج الفنان أحمد مكي خلال المسلسل من شخصية أخرى، «مش عايز أقول علشان أعلي التوقعات ولكني متفائل بالممثلة رحمة ومتفائل بيها جدا».

وأوضح أن كافة أبطال المسلسل في الأجزاء السابقة سيكونون متواجدين في النسخة الجديدة من المسلسل.

محمد سلام: شخصيتي في المسلسل بالجزء السادس لن يكون بها تطور كبير في الأحداث

من جانبه، قال الفنان محمد سلام، إن شخصيته في المسلسل بالجزء السادس لن يكون بها تطور كبير في الأحداث، وسيكون مرتبطا بشخصية جوني، «في النص هيحصل حاجات بيني وبين جوني ولكن العلاقة زي ما هي الحمد لله».

سلام: رجعت لأكثر من 12 سنة لأن أول جزء كان في 2011

وواصل قائلا: «أول يوم تصوير لينا في الجزء السادس وعملت شعري وشنبي رجعت لأكثر من 12 سنة لأن أول جزء كان في 2011 وحسيت أني رجعت تاني بالزمان، والجزء الخامس كان 2015، وبقالنا 7 سنين، وأول ما بدأنا تصوير كأن الشخصية لسه عاملينها من يومين».

فيما أكدت رحمة أحمد، إحدى أبطال المسلسل، إنها كانت قلقة للغاية من دورها الجديد في المسلسل كبديلة للفنانة دنيا سمير غانم، «ليا الشرف أني أتقارن بيها ودي حاجة لطيفة ولكن الفكرة كلها تتلخص في القلق واللي الناس متوقعاه».

وأشارت إلى أنها وأثناء قراءتها للأجزاء السابقة من مسلسل الكبير أوي كانت دائما ما تستكمل الحلقات بسبب إعجابها بالحلقات، «هظهر بشكل مختلف ملهوش علاقة بهدية، وهيكون اسمي مربوحة».