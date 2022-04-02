ينتظر الكثير من محبي مشاهدة الدراما العديد من المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2022، والتي تبدأ مساء اليوم بعد الإفطار، ومن أبرز المسلسلات التي سعد الجمهور بها هو عودة مسلسل الكبير أوي بجزء جديد، ما جعلهم يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، حرصا منهم على متابعته من البداية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء والمواطنين بشكل يومي، نقدم لهم من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، وفق ما أعلنت عنه مجموعة قنوات ON E، والتي جاءت كالتالي:

القنوات الناقلة لـ مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 1

استطاعت مجموعة قنوات ON الحصول على حقوق بث وإذاعة مسلسل الكبير أوي 6، وذلك في سبيل إسعاد جمهور المسلسل الذين يحرصون على متابعة حلقاته منذ عرض الجزء الأول له، ويمكن للراغبين في مشاهدة المسلسل ضبط القناة على الرسيفر الخاص بهم على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 1

وأعلنت مجموعة قنوات ON E عن مواعيد عرض المسلسلات الخاصة بها، ومن أهم المسلسلات التي وضعت لها بانر خاصا لتبدأ به المواعيد هو مسلسل الكبير أوي، وجاءت مواعيد عرض الحلقة 1، والتي من المقرر إذاعتها اليوم في وقت الإفطار لتكون في تمام الساعة 6:20 دقيقة، فيما سيجرى إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 دقيقة، ويتم إعادتها مرة أخرى أيضا في تمام الساعة 2 من مساء اليوم التالي.