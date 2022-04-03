زادت عمليات البحث مؤخرا عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 2، حيث اشتعلت المنافسة مع أول أيام شهر رمضان المبارك بين الأعمال الدرامية المختلفة عبر الشاشات، ويشارك في تلك المنافسة الفنان خالد النبوي بمسلسله الجديد راجعين يا هوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من كبار النجوم والشباب والوجوه الجديدة.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 2

وينتظر العديد من محبي الدراما مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 2، فالمسلسل من أعمال المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، ويتحدّث عن موضوع اجتماعي، يؤدي بطولته خالد النبوي بشخصية «بليغ» الذي يعود إلى وطنه حتى يسترد ميراثه الشرعي لتسديد الديون التي تراكمت عليه وهو بعيد عن وطنه، ليتحول الأمر إلى رحلة يبدأ فيها البطل الصلح بين عائلته التي تفرقها عن بعضها الكثير من المشاكل.

وعن مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 2، فالحلقة يمكن متابعتها في 4 توقيتات متفرقة، إذ يبدأ عرضها الأول على قناة «دي إم سي» في تمام الـ9 مساءً، ثم تُعرض مرة أخرى عبر فضائية «سي بي سي» في الساعة 11:35.

ويمكن متابعة مسلسل راجعين يا هوى أيضا على شاشة سي بي سي في تمام الـ4:30 فجرا، وفي اليوم بتمام 2:30 ظهرا، كما يمكن متابعة مسلسل راجعين يا هوى في توقيتات مختلفة على مدار اليوم عبر التلفزيون، ويمكن أيضا مشاهدته من خلال منصة Watch it.

طاقم عمل مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى يأتي بمشاركة نخبة من النجوم والشباب، فيؤدي دور البطولة الفنان خالد النبوي، هنا شيحة، نور، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، وفاء عامر، ومن إخراج محمد سلامة، ويعتبر هذا المسلسل من الأعمال التي قُدمت من قبل على موجات الراديو، وجاء ليعيد اسم السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة إلى صناعة الدراما بعد وفاته منذ أكثر من 12 سنة.