مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 1، يتزايد البحث عنها خلال الساعات الحالية التي تنطلق فيها ماراثون الأعمال الدرامية الرمضانية، إذ يشهد مشاركة كوكبة من نجوم الفن على رأسهم «النبوي»، الذي يجسد شخصية من رائعة الكاتب أسامة أنور عكاشة، بمشاركة ابنه «نور» لأول مرة على شاشات التلفزيون.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 1

وينتظر جمهور الفنان خالد النبوي، تفاصيل العمل الدرامي الاجتماعي الذي تدور قصته حول عودة شخصية «بليغ» إلى بلده من أجل استعادة ميراثه بعدما تراكمت عليه الديون خارج البلاد لكن الأمر بعد ذلك ارتبط بالمشاركة في الإصلاح بين عائلته التي تجمعها بعض الخلافات.

وحول مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 1، فهي تنقسم إلى 4 عروض في توقيتات مختلفة، الأولى تكون عبر شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، أما العرض الثاني يأتي على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35.

كما تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC في الساعة 4:30 فجراً، وباليوم التالي بالساعة 2:30 بعد الظهر، مما يسمح للجمهور بمتابعته في توقيتات مختلفة فضلا عن إتاحته عبر منصة « Watch it»

صناع مسلسل راجعين يا هوى

وحول صناع مسلسل راجعين يا هوى، فهو بمشاركة مجموعة من النجوم وهم خالد النبوي، وهنا شيحة، ونور، وطارق عبدالعزيز، أنوشكا ووفاء عامر؛ ويعد العمل الدرامي سبق وتقديمه عبر الراديو ليؤخذ منه العمل الذي يعيد اسم أسامة أنور عكاشة بعد غياب نحو 10 سنوات عن الدراما الرمضانية، والعمل بلمسة إخراجية للمخرج محمد سلامة.