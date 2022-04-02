قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي: صدفة تلم شمل العائلة

قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، تدور في إطار اجتماعي للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة؛ ليبحث البعض عن تفاصيلها قبل ساعات من عرض العمل الدرامي على مجموعة من القنوات التلفزيونية، خاصة مع إطلاق البرومو الخاص به عبر الشاشات والمنصات الإلكترونية المختلفة.

قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي

وفي الأساس تدور قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، في إطار اجتماعي وعاطفي حول فكرة العائلة غير المترابطة التي يجتمع شملها مرة أخرى بعد عودة «بهيج» من دول أوروبا، إذ تراكمت عليه الديون ليفكر في زيارة مصر من أجل استرداد ميراثه.

الهدف الأساسي من عودة خالد النبوي «بهيج» إلى مصر خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى هو الحصول على ميراثه؛ ليقرر بعد ذلك البقاء من أجل لم شمل عائلته التي حل بها العديد من المشاكل.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

وأبطال مسلسل راجعين يا هوى هم خالد النبوي، هنا شيحة، نور خالد النبوي، وطارق عبدالعزيز، أنوشكا، وفاء عامر، والعمل الدرامي للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج المخرج محمد سلامة.

وعن موعد المسلسل والقنوات الناقلة، فيتم عرضه عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي:

- شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً.

- العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35.

- تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا.

- كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.

- ويمكن للجمهور متابعة مسلسل راجعين يا هوى في توقيتات مختلفة عبر منصة « Watch it»