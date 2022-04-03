في إطار كوميدي بدأت أمس السبت أحداث الحلقة الأولى بظهور منافس آخر للروبوت «لذيذ» والذي أطلق عليه «متين»، لتنتهى بذلك أحداث الحلقة الأولي التشويقية، لذا زادت عمليات البحث عبر المنصة العالمية «جوجل» حول موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت2 بطولة شيماء سيف الحلقة 2 والقنوات الناقلة للمسلسل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية الفنية، ترصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 2 والقنوات الناقلة والتي جاءت كما يلي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

ووفق الخريطة البرامجية لقناة الحياة، فإنّ مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 2 يتم في تمام الساعة 6:30 مساءً على القناة الحياة ومنصة واتش ات.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

ومسلسل في بيتنا روبوت 2، يُعرض بشكل حصري عبر شاشة قناة الحياة ومن خلال منصة Watch It الإلكترونية، ويمكن تحميل تردد القناة التالي لمشاهدتها، كما يلي:

تردد قناة الحياة

اسم القناة: الحياة.

تردد القناة: 12206.

معامل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

وهو من بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، ومي دياب.

ومسلسل في بيتنا روبوت 2 هو استكمال لأحداث الجزء الأول، فبعد نجاح المهندس يوسف في المسابقة العلمية، يحاول تطوير مشروعه من خلال صناعة المزيد من أجهزة الروبوت، لكن يظهر له منافس يتميز بالقوة اسمه «متين»، وتحدث بينهم مسابقات لتحديد الأفضل بينهم.

يذكر أنّ قناة الحياة يعرض عليها في رمضان باقة من الأعمال، منها مسلسل دايما عامر بطولة الفنانة مصطفى شعبان، الذي يعرض في الساعة 7:40 دقيقة، ويليه مسلسل ملف سري بطولة الفنان هاني سلامة، ويعرض في الساعة 7 مساءً، مسلسل جزيرة غمام للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب في تمام الساعة 10:30 مساء، ومسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة 11:45 دقيقة.