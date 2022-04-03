«الأرصاد» تكشف استمرار الموجة الحارة في 8 مدن.. وتوضح السبب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة التي نعاني منها منذ اليوم الأول من شهر رمضان، والتي تجاوزت الـ38 درجة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة، في تقرير رسمي لها، بوجود ارتفاع للضغط الجوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى وجود مرتفعات جوية على مناطق من شرق قارتي أفريقيا وأوروبا، مما ترتب عليه حدوث احترار في طبقات الغلاف الجوي، مما أسفر عن ظهور كتلة هوائية حارة على دول شمال أفريقيا، تسير في اتجاه بلاد الشام وتركيا، وكانت السبب في رفع درجات الحرارة كما يحدث حاليًا، حيث هناك تجاوز ما بين 5 و7 درجات عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

مدن تعاني اليوم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة

وأشارت «الأرصاد» في تقريرها عن أكثر المدن التي تعاني اليوم من ارتفاع في درجات الحرارة ما بين 38-42 درجة، وذلك خلال ساعات النهار، وكانت كالتالي:

- أسيوط 38-19

- سوهاج 38-19

- قنا 39-19

- الأقصر 40-20

- أسوان 41-20

- إدفو 41-20

- أبوسمبل 39-19

- الوادي الجديد 42-21

كما أكدت «الأرصاد» أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح الشمالية الشرقية على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، حيث ستعمل على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة، وتسجل السواحل الشمالية 27 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 37 درجة، أما محافظات جنوب الصعيد فتسجل41 درجة مئوية.

وأوضحت «الأرصاد»، أنه بداية من الثلاثاء المقبل، نتوقع مزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الدرجة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة، على أن تكون هذه ذروة الموجة الحارة حتى نهاية هذا الأسبوع، على أن يبدأ التحسن التدريجي الأسبوع المقبل.