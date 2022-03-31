هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم: الحرارة تصل لـ36 نهارا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار اليوم، حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ درجات الحرارة ترتفع بمقدار درجتين إلى 3 درجات اليوم مقارنة بأمس بمختلف محافظات مصر لتصل 36 درجة خلال ساعات النهار، ويتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية وووسط سيناء، حار على محافظات ومدن جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع وجود شبورة مائية.

وجاءت درجات الحرارة اليوم القاهرة 29 14، الإسكندرية 26 13، وادي النطرون 28 14، طنطا 29 13، شبين الكوم 29 11، دمنهور 29 12، بلطيم 24 13، مطروح 27 14، السلوم 30 15، سيوة 30 13، بورسعيد 23 13، دمياط 23 13، الزقازيق 29-14، المنصورة 29 14، الإسماعيلية 29 14.

وأوضحت الهيئة أنّه بداية من غدا الجمعة فيتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاعا من 2 حتى 3 درجات بداية من غدٍ الجمعة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا وبعد غد كما يلي:

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.