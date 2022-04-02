حالة الطقس غدا في مصر .. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة وتصل 40 الخميس المقبل

يسأل كثيرون عن حالة الطقس غداً في مصر الأحد، اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وتنشط الرياح التي تعلق بها الأتربة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، كذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أما درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم فتكون 36 درجة والصغرى 16.

وعن حالة الطقس في مصر الأسبوع الأول من رمضان، قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة كانت أمس بعد شتاء بارد طويل، وسوف تبلغ أرقاما قياسية بداية من اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل، ثم تتجاوز سقف الـ 40 درجة مئوية يومي الخميس والجمعة المقبلين فى معظم مناطق الجمهورية عدا الساحل الشمالي الغربي، أما فترات الليل فسوف تتذبذب فيها درجات الحرارة ما بين الانخفاض والأرتفاع بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل لتتجاوز 15 إلى 18 درجة مئوية.

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة، قال «فهيم» إنها ستبدأ الانخفاض المفاجئ بفارق يصل 15 درجة، بداية من الجمعة المقبل، حيث يبدأ الانخفاض من الساحل الشمالي الغربي لميتد إلى باقي الجمهورية بداية.

نشاط كبير للرياح.. خماسين مبكرة

وعن رياح الخماسين أكد فهيم أن هناك دائماً نشاط كبير للرياح في تلك الفترة من العام وسوف ترتفع حدتها بداية من الجمعة المقبل حيث يصاحبها سقوط أتربة ورمال.

وأكد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إن نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار على مصر أكدت أن الفترة من اليوم الثاني من ابريل وحتى الأثنين المقبل لن تسقط بها أمطار على أى من مناطق الجمهورية.