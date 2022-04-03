رئيس جامعة القناة: فرص للتدريب والتعيين في شركات صينية لطلبة التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن طلبة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، تلقوا عروضا في الوقت الحالي للتدريب في الشركات الصينية تمهيداً للتوظيف فور تخرجهم من الكلية.

وقال مندور إن طلاب الكلية مازال أمامهم أشهر قليلة للتخرج والجامعة تعمل علي تأهيلهم إلي سوق العمل.

إجراء مقابلات للطلاب

وأجرت شركة هينج تونج الصينية لمقابلات شخصية مع طلاب الفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لاختيار بعض الطلاب لتدريبهم بمقر الشركة تمهيداً لتعيينهم بعد التخرج مباشرة.

وقال رئيس جامعة قناة السويس إن الشركة تعمل فى مجال تصنيع الكابلات الضوئية ولها أفرع فى جميع قارات العالم ومقرها فى مصر بالعين السخنة.

وأشار «مندور» إلى أن عروض التعيين التي جاءت للطلبة ليست وليدة الصدفة، وإنما نتيجة خروج الطلاب للتدريب حيث سافرت هذة الدفعة بالكامل للصين قبل انتشار جائحة كورونا وأظهروا كفاءة كبيرة خلال فترة التدريب هناك.

رئيس جامعة قناة السويس: نعمل علي تعظيم دور التعليم التقني

وقال رئيس الجامعة أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ECCAT تعد أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية، والتى أنشأت تماشيا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم دور التعليم التقني والتكنولوجي في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي.

وأضاف أن الكلية تعمل علي مساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مواجهة التطور السريع بالعلوم التكنولوجية كافة.

وقال الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أن الفرقة الرابعة تضم 73 طالب و طالبة بثلاث تخصصات الاتصالات ،الميكاترونيكس، الإلكترونيات وقد أجرى منهم 37 طالب المقابلة الشخصية مع الشركة.

وأوضح الدكتور تامر نبيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن وفد الشركة الذى أجرى المقابلات للطلاب ضم المدير العام الصيني للشركة والمهندسيين الصينيين وقد أشادوا بمستوى الطلاب، مؤكداً أنه بعد إجراء المقابلات ستقوم الشركه بإبلاغ الكلية بالاعداد التى جرى اختيارها فى أقرب وقت لحضور التدريب بالشركة حتي استلام شهاده التخرج.