عروض وتخفيضات معرض أهلا رمضان 2022 في الإسماعيلية.. تصل لـ40%

شهد معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا على مدار الأيام الماضية، استعدادا للشهر الكريم.

كما شهد على مدار أمس السبت عدة عروض لبيع المنتجات وصلت إلى 50% لدي بعض التجار، فيما وصل سعر كيلو الأرز في أحد الأجنحة إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد بحد أقصى 2 كيلو لكل مواطن.

عروض معرض أهلا رمضان اليوم الأحد

وقال بعض التجار إنه من الساعة الثانية عشر ظهرا، اليوم الأحد، سيجرى الإعلان عن عدد من العروض بمختلف أنواع المنتجات لدى بعض التجار في المعرض.

وتابع: العروض ستشمل الأرز والمكرونة والجبن والألبان والفول وهي أكثر المنتجات مبيعا خلال شهر رمضان المبارك والتي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير.

فول جاهز للبيع في رمضان

وقام عدد من التجار بتجهيز عبوات للفول المدمس الجاهز بـ5 جنيهات فقط للعبوة، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في المعرض، وعروض أخرى على اللحوم المجمدة واللحوم المفرومة بنسب وصلت إلى 40% تقريبا لدى عدد من التجار.

عثمان يتفقد عدد من المنافذ بمعرض أهلا رمضان

وتفقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، يرافقة النائب سامي سليم عضو مجلس النواب معرض أهلا رمضان بمدينة فايد لتفقد أسعار السلع التموينية والاستهلاكية.

وقال عثمان في تصريحات صحفية، إنه جرى عمل 11 معرضا على مستوى المحافظة في المركز وبعض القرى تحقيقا لأهمية استقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقاً للأسعار السارية.

واطمأن رئيس الغرفة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرا إلى أن جهود الحكومة من خلال معارض أهلا رمضان، تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.