مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية.. ثاني أيام رمضان

البحث عن مواقيت صلاة الفجر في رمضان من أكثر العبارات البحثية على محركات «جوجل»، والتي تستمر طوال شهر رمضان المبارك، إذ يريد الصائمون أداء الصلاة في أوقاتها المحددة، وذلك لاختلاف الموعد من يوم إلى آخر، ومحافظة لأخرى.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء بمواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الإسماعيلية، واذان المغرب علي كافة محافظات الجمهورية.

موعد صلاة فجر الأحد في الإسماعيلية

ينطلق أذان فجر يوم الأحد في الساعة الرابعة و 10 دقائق في محافظة الإسماعيلية، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و39 دقيقة صباحا وموعد صلاة الظهر يكون الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و57 دقيقة، والمغرب الساعة السادسة و10 دقيقة، والعشاء الساعة السابعة و30 دقيقة.

متابعة يومية من الأوقاف للمساجد في الإسماعيلية

وكانت قد أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية متابعة يومية لكافة مساجد المحافظة على مدار اليوم.

وشدد الشيخ إسماعيل أحمد أسماعيل، مدير أوقاف الإسماعيلة مفتشي المديرية بمتابعة المساجد، ومديري الإدارات طوال شهر رمضان متابعة مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية.

أعمال تطهير وتعقيم يومية

وشدد على ضرورة متابعة أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد كل صلاة داخل المساجد، قائلا: هناك خطة يومية تم توزيعها والتنبيه على كافة مسؤولي المساجد في المحافظة بتنفيذها بشكل يومي ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم في المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن العمل في جميع مساجد الإسماعيلية تسير بشكل طبيعي يوميا حتى الآن دون رصد أي أزمات.