مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 4-4-2022 بمحافظات مصر.. ثالث أيام رمضان

مع بداية شهر رمضان، يحرص المواطنون على متابعة مواعيد مواقيت الصلاة وذلك في كل محافظات ومدن الجمهورية، وبشكل خاص مواقيت صلاتي المغرب والفجر، وأيضا موعد صلاة العشاء لارتباطها بصلاة الترويح، الذي يحرص الملايين من المسلمين على أدائها طوال شهر رمضان.

وبناء على تلبية رغبة المواطنين في معرفة مواقيت الصلاة، تقوم بوابة «الوطن» بتوفير مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل، وذلك وفقا للموقع الرسمي بهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:12

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:16

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:21

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:41

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:12

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:17

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:37

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:17

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:31

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:16

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:56

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:12

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:28