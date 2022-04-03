مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3-4-2022 بمحافظات مصر

منذ أن بدأ شهر رمضان الكريم، وأخذ الكثير من المواطنين يبحثون عن مواقيت الصلاة في كافة محافظات مصر، وخصوصا موعد آذان الفجر حتى يستطيعون التوقف عن تناول الطعام والشراب، وموعد آذان المغرب لمعرفة توقيت الإفطار، فضلا عن حرص العديد منهم على معرفة توقيت آذان العشاء لأداء صلاة التراويح.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في كافة الأنحاء وجميع محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 3 أبريل، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:14

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:17

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:04

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:21

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:41

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:13

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:16

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:36

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:18

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:17

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:57

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:11

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:27