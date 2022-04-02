مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الفيوم.. 14 ساعة صوم

يحتفي أهالي محافظة الفيوم، بأول أيام شهر رمضان المبارك، حيث التف الجميع حول المائدة، فجر اليوم، ليتناولوا وجبة السحور معاً، بعدما أعلنت دار الإفتاء مساء أمس أنّ اليوم هو أول الشهر أيام شهر رمضان بعد استطلاع هلال الشهر المُبارك، فيما أدى المصلون أول صلاة تراويح عقب إعلان الإفتاء مباشرة.

وفي هذا الصدد، تقدم الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الفيوم، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ووفقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الفيوم، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 أبريل 2022، والموافق 1 رمضان 1443، في مختلف مساجد محافظة الفيوم، في تمام الساعة 04:20، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، فيما يكون وقت الإمساك في تمام الساعة 04:09 صباحاً.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

أمّا فيما يتعلق بباقي مواقيت الصلاة اليوم وموعد آذان الفجر اليوم بالفيوم، فإنّ موعد آذان الظهر يأتي في تمام الساعة 12:00 م، بينما يأتي يُرفع آذان العصر في 3:32 م، فيما يحين موعد آذان المغرب : 6:15 م، بينما يحين موعد آذان العشاء : 7:34م، وذلك وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام في أول يوم

وطبقاً لمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر، فإنّ عدد ساعات الصيام يبلغ في أول أيام شهر رمضان المُبارك تبلغ 14 ساعة، و19 دقيقة، تنخفض تدريجياً كل يوم، فيما ستكون صلاة عيد الفطر المُبارك في مدينة الفيوم الاثنين من مايو.

بط ومحشي إفطار أول رمضان

تجدر الإشارة إلى أنّ أهالي محافظة الفيوم، خصوصاً في القرى الريفية يعتمدون في أول أيام شهر رمضان على وجبة إفطار شبه موحدة، تتكون من بط ومحشي مشكل بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى الشوربة والعصائر، والحلوى التي غالباً ما تكون كنافة، وبعض المُقبلات أهمها السمبوسك.