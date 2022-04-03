ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الثانية من مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 2 والقنوات الناقلة، بعد النجاح الذي شهدته الحلقة الأولى أمس السبت، أول أيام شهر رمضان المعظم.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 2 والقنوات الناقلة

وفيما يتعلق بـ مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 2 والقنوات الناقلة، تعرض الحلقة اليوم الأحد، الساعة 6:45 مساء، على قناة dmc، ويمكن مشاهدة المسلسل عبر منصة watch it.

وبعد معرفة مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 2 والقنوات الناقلة،، تجدر الإشار إلى أن مكتوب عليا حصل على إشادات من الجمهور والنقاد بمجرد عرض الحلقة الأولى أمس، التي تميزت بالطابع الكوميدي، ويجسد الفنان أكرم حسني دور «جلال» يقدم شخصية مدرس موسيقية، كما أنه شاعر غنائي أيضا.

أبطال مسلسل مكتوب عليا لـ أكرم حسني

ويشارك في مسلسل مكتوب عليا، مع أكرم حسني، عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مكتوب عليا، كوميديا واضحة بين أبطال الشخصية، وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة، خاصة أن الحلقة انتهت على أحداث مشوقة، بحصول مالك العقار الذي تسكن فيه أسرة جلال، على حكم قضائي بتحويل العقد من إيجار قديم، إلى إيجار جديد، ومطلوب دفع نحو 100 ألف مقدم، وهذا لا يتناسب مع إمكانات الأسرة.

وتجسد هلا رشدي، دور شقيقة «جلال»، وهي فتاة مخطوبة وتحاول أن تجهز نفسها، ولكن الظروف لا تسمح بذلك.