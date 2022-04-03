أيتن عامر بعد عرض أول حلقة من مسلسل مكتوب عليا: أنا مبسوطة

أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها بعد عرض أولى حلقات مسلسل مكتوب عليا، الذي لاقى إشادات الجمهور في الحلقة الأولى منه.

ونشرت أيتن عامر مشهدا لها من المسلسل يجمعها بأكرم حسني وعلقت عليه قائلة: «أنا مبسوطة، ألف حمد وشكر ليك يا رب على جبر الخاطر ورزقك ليا بنعمة القبول، و شكرا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرح قلبي ربنا يخليكم ليا.. مكتوب عليا».

وتجسد أيتن عامر، خلال المسلسل، دور «روقة» ابنة خالة «جلال» الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، والذي تحبه وتحاول بشتى الطرق لفت نظره إليها، وظهرت «أيتن» في أول حلقة من المسلسل، حيث تركت عيد ميلاد شقيقة «جلال»، ودخلت غرفته لترتيبها، ليعود من عمله ويدخل الغرفة ويفاجأ بوجودها وتحاول لفت انتباهه ولكنه يصدها.

مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول «جلال» الذي يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس، ويصادف رجلا يضع على يده ماده سحرية يجعله يعرف ما سيحدث في حياته مسبقا من خلال كتابة الأحداث على يده قبل حدوثها.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا حول أسرة «جلال» وسعيه وراء حلمه ليكون شاعرا أو مطربا من خلال تقديمه في برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم»، ولكن لم يحالفه الحظ ليعود إلى منزله حزينا، ويصطدم بوالده الذي تبدو علاقتهما غير جيدة.