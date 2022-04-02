ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقات الأولى من الموسم الرمضاني المتنوع، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، خاصة أن أكرم حسني يشوق جمهوره بنشر كواليس من المسلسل على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

سيتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني الليلة بعد أذان المغرب بنصف ساعة، في تمام الساعة 6 و45 دقيقة، ولمن لم يتمكن من مشاهدة المسلسل في هذا الموعد، ستكون الإعادة في تمام الساعة الثانية صباحا، ويعاد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، ويعاد مرة ثالثة في تمام الساعة السادسة صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

قررت الشركة المنتجة لمسلسل مكتوب عليا، أن تعرض العمل الدرامي على شاشة dmc، وهي من القنوات المميزة الخاصة بشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، التي تنافس هذا العام بأكثر من مسلسل تنوعت ما بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي، وسيتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT.

أكرم حسني يغني خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا

بمشاركة مختلفة يغني الفنان أكرم حسني خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا، حيث يقدم أغنية «ستو أنا» من مسلسل مكتوب عليّا، وروج للأغنية من خلال نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص الفنان أكرم حسني، على أن يجمع النجمات معه في الكليب، حيث ظهر في كليب الأغنية كلا من أيتن عامر وهنادي مهنا، وقام أكرم حسني بتأليف كلمات الأغنية، التي لحنها أحمد وحيد كينج وكريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، وحققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة.