ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان، ويبحث قطاع كبير من الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في رمضان 2022، وأكد إيهاب بليبل مؤلف العمل لـ«الوطن»، أن العمل مختلف وجديد، ويظهر أكرم حسني، بصورة مختلفة عما قدمه من قبل، كما أن العمل يجمع أيتن عامر وهنادي مهنا، والمسلسل يحمل الكثير من المفاجآت.

القنوات الناقلة لمسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في رمضان 2022

وفيما يتعلق بـ القنوات الناقلة لمسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في رمضان 2022، فيعرض المسلسل بشكل حصري على قناة dmc، كما يعرض أيضا عبر منصة Watch It الإلكترونية.

أحداث مسلسل مكتوب عليا

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلة جلجل، ويجسد أكرم حسني خلال أحداث المسلسل دور مدرس موسيقى يتعرض للسحر، ويجد ذلك مكتوبا علي يديه، حتى يأتي يوم ويكتب له أنه سيموت، فيعمل كل شيء من أجل تغيير هذا الواقع ويدخل في صراعات كوميدية مع أحد رجال الأعمال يدعى بدوي ويجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

جمع المخرج خالد الحلفاوي، بين عدد من النجوم في مسلسل مكتوب عليا، وهم أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، هلا رشدي، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، عزة لبيب، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، والمسلسل تأليف إيهاب بليبل.