مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في الإسماعيلية

ينتظر الملايين من المصريين يومياً أذان وموعد صلاة المغرب في جميع محافظات الجمهورية، إلا أن توقيت الأذان يختلف من محافظة إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي.

وتأتي مواعيد الآذان والصلاة في محافظة الإسماعيلية قبل القاهرة بحوالي 4 دقائق في أغلبية الصلوات حتى في آذان المغرب ومدفع الإفطار.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء بمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإسماعيلية، وأذان الفجر على كافة محافظات الجمهورية.

موعد صلاة المغرب اليوم الأحد في الإسماعيلية

وينطلق أذان المغرب اليوم الأحد ثان أيام شهر رمضان في تمام الساعة السادسة و10 دقيقة، فيما يأتي موعد أذان وصلاة العشاء الساعة السابعة و30 دقيقة في الإسماعيلية.

ويؤذن فجر الإثنين ثني أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق في محافظة الإسماعيلية، أما الشروق فيحين موعده في الخامسة و39 دقيقة صباحا وموعد صلاة الظهر يكون الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة، وأذان العصر في الثالثة و57 دقيقة.

تطهير وتعقيم المساجد يومياً

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عن خطة مكبرة بدء من شهر رمضان المبارك لمتابعة كافة المساجد في المحافظة والقري والمراكز.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المصلين علي المساجد الكبيرة في المحافظة خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك، خاصة مساجد المطافي والعباسي ومسجد أبو بكر الصديق.

وشدد الشيخ إسماعيل أحمد أسماعيل، مدير أوقاف الإسماعيلة مفتشي المديرية بمتابعة المساجد، ومديري الإدارات طوال شهر رمضان متابعة مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية