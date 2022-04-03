برنامج مصر أرض المجددين.. توضيح الحد الفاصل بين الصحيح والقبيح

تزيد نسب مشاهدة البرامج الدينية خلال شهر رمضان، وتذخر الشاشة ببرامج دينية مميزة، من أجل مساعدة المشاهدين في فهم الدين الإسلامى بشكلٍ مبسط وصحيح، ومنها برنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يقدمه فضيله الدكتور علي جمعة، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

برنامج مصر أرض المجددين

وخلال البرنامج، يسلط الدكتور علي جمعة الضوء على تجديد الخطاب الديني، وكيفية تغلب الإنسان على مخاوفه، حيث تحظى البرامج الدينية باهتمامٍ كبير من الجمهور، لا سيما خلال شهر رمضان، حيث يرغب البعض فى الحصول على بعض الفتاوى الفقهية والدينية وقصص الصالحين أو ما شابه، بخلاف معرفة أهم العبادات فى هذا الشهر الكريم، وكذا الاستماع لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم.

البرنامج طوال أيام شهر رمضان

ويناقش البرنامج الذي يجرى تقديمه على فضائية «ON»، طوال أيام شهر رمضان، أفكار حول تجديد الخطاب الدينى كونه أحد ضروريات العصر، كما سيسلط الضوء على أبرز الملفات التى تواجه هذا الملف فى مصر، وأيضا التأكيد على أهمية إدراك الواقع بالعوالم المختلفة، كونه ركن من أركان التجديد الإسلامي.

الحلقة الأولى

وخلال الحلقة الأولي من البرنامج، شرح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مفهوم تجديد الخطاب الديني وأركانه، قائلاً: «نريد تجديدًا لا تبديدًا ونريد تعميرًا لا تدميرًا، وبنشوف الحد الفاصل ما بين الصحيح والقبيح حتى نعمل الصحيح ونبتعد عن القبيح».

5 أركان للتجديد

وأضاف علي جمعة خلال برنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التجديد الديني يشمل 5 أركان، الركن الأول هو المنهجية وتعني معرفة طريقة التفكير المستقيم في أي علم من العلوم، والركن الثاني هو المعرفية، فإذا ما ساهم أحد العلماء في بناء المنهجية أو بناء المعرفية وهي التعمّق في طبيعة العلم.

وأكد أن التجديد في التراث ليس بالأمر المستحدث، بل كان بدايته من مصر، حتى يؤكد أن الهدف هو التجديد لا التبديد والتعمير لا التدمير، ويقدم البرنامج رحلة فكرية وإيمانية لتتبع خطوات أعلام التجديد فى مصر.