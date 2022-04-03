«شركات السياحة»: رحلات حج الأقباط مهددة بالإلغاء رغم صدور التأشيرات

قال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه رغم إصدار السلطات المسؤولة عن القدس التأشيرات الخاصة بسفر المسيحيين المصريين للحج بالقدس، فضلا عن إجراءات الشركات السياحية المنظمة للرحلات وعددها نحو 30 شركة سياحة، لحجز فنادق إقامة الحجاج في بيت لحم والقدس، وحجز تذاكر الطيران، إلا أنّ تأخر اصدار الجهات المصرية للضوابط المنظمة لسفر المصريين للحج بالقدس إلى الآن قد يلغي رحلات الحج لهذا العام.

شركات السياحة تأمل إصدار الضوابط في أسرع وقت

وأضاف يني لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة تأمل في سرعة إصدار الجهات المصرية للضوابط الخاصة بالسفر من حيث سن المسافرين والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالسفر، فضلا عن الموافقات والتصريحات الأمنية الخاصة بالسفر في أسرع وقت ممكن، خاصة أنّ الوقت المتبقى على انطلاق أولى الرحلات والمقرر لها يوم 14 أبريل المقبل بات قريبا للغاية، متابعا: «إذا لم تصدر الضوابط الخاصة بالسفر خلال الأيام القليلة المقبلة، فإنّ حج الأقباط للقدس سيلغى هذا العام أسوة بما تم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا».

صدور أكثر من 3 آلاف تأشيرة سفر للقدس

وأشار إلى أنّ عدد الأقباط المصريين الذين صدرت لهم تأشيرات دخول القدس من السلطات المسؤولة هناك، يتراوح بين 3 إلى 3500 مصري، فضلا عن تراجع أعداد الذين تقدموا لأداء الحج هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لسببين، الأول هو التخوف من إمكانية إلغاء الحج مثلما تم العامين الماضيين، والثاني وجود تخوفات بوجود أعداد ليست بالقليلة من السفر، مع استمرار فيروس كورونا، خاصة أنّ معظم المسافرين من كبار السن.

يذكر أنّ شركة مصر للطيران، ستتولى هذا العام بصورة حصرية، نقل المسيحيين المصريين الراغبين في أداء حج الأقباط إلى القدس.