«القطاع الخاص» تتضامن مع عمال «فرج الله».. فصل تعسفي وخصومات دون سند قانوني

أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص تضامنها مع العاملين بمجموعة شركات ومصانع فرج الله للصناعات الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الأولى بالإسكندرية، البالغ عددهم 4 آلاف عامل وعاملة جراء القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة المجموعة ضدهم.

وكشفت النقابة أنَّ العمال منذ يوم 30 مارس تفاجأوا بخصومات هائلة في المرتبات، دون سند قانوني، وعند السؤال جرى إبلاغهم أنَّ الإدارة قررت تخفيض الأجور، رغم أنها متدنية للغاية وتتراوح بين 2400 و4500 جنيه، مبينة أنَّ العاملين منذ 25 عامًا داخل الشركة لا تتعدى رواتبهم 4500 جنيه.

خصم مبالغ كبيرة من رواتب العاملين

وذكرت نقابة القطاع الخاص أنَّ الإدارة خصمت كذلك بدل الوجبة من جميع العاملين، وقيمته 120 جنيهًا ابتدءًا من راتب شهر مارس، فضلًا عن خصم 4% من زيادة المرتب التي جرى تطبيقها شهر يناير الماضي، وأشارت إلى أنَّه جرى إجبار العاملين على العمل من الساعة 4 إلى 8 لمدة وحتى ورديتين دون صرف الإضافي بالمخالفة للقانون، فضلًا عن طرد عاملين مغتربين من السكن الخاص، وإلزامهم بـ250 جنيهًا خصمًا من راتبه رغم أنَّ الاتفاق وقت التعيين أن الشركة ستوفر السكن.

ولفتت إلى عدم صرف الشركة الأرباح للعاملين عن السنوات الماضية بحجة عدم تحقيق أرباح، رغم عملهم على مدار السنة بطاقة استنادا للحساب الختامي لمجموعة الشركات، إذ إنَّه توجد دفعة أرباح متأخرة من السنين السابقة وصدر بها قرار صرف للعامين عبر 3 دفعات ولم يتمّ صرف سوى دفعتين فقط، وحتى الآن لم تصرف الدفعة الثالثة.

فصل تعسفي وإنهاء عقود بعض العاملين

وأوضحت أنَّ الشركة أنهت عقود عدد من العاملين وفصلت بعضهم تعسفيًا دون أى سند قانوني، فضلًا عن إجبار العاملين على أخذ إجازات خصمًا من الرصيد لمدة تصل إلى 3 أيام في الأسبوع الواحد، وعدم التزام إدارة الشركة بتطبيق قرار المجلس القومي للحد الأدنى للأجور.

وناشدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالقيام بدورها القانوني ضد مجموعة «فرج الله» واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد تعسف الإدارة مع العمال.