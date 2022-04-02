2950 فرصة عمل هدية وزير القوى العاملة لشباب الإسكندرية بمناسبة رمضان

أهدى محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان شباب الإسكندرية 2950 عمل منها 200 فرصة عمل لـ«قادرون باختلاف» وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة من 32 شركة في القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان «الإسكندرية بلا بطالة»، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل للشباب ولائقة لمتحدي الإعاقة والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

الوظائف مقدمة من 32 شركة في القطاع الخاص والاستثماري

وأطلق وزير القوى العاملة إشارة بدء افتتاح ملتقى التشغيل الأول في هذه المناسبة التي نقل خلالها مدير المديرية ياسر سعيد تهنئة وزير القوى العاملة للشعب السكندري بمناسبة شهر رمضان الكريم وأمنياته بأن يكون شهر خير وبركة على الشعب المصري العظيم.

وفي رسالته إلى الشباب حثهم وزير القوي العاملة على ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتي تعرضها الشركات المشاركة في الملتقى خاصة أنها تتمّ تحت رعاية القوى العاملة، وتمّ التأكّد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المهن والوظائف المعروضة بالملتقى.

وأشار سعفان إلى حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تساهم في تحقيق حياة الكريمة من خلال رؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار والعمل على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تسهم في تنمية المجتمع.

فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوي القدرات الخاصة

وأوضح مدير المديرية أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وعددها 33 شركة، ويستهدف توفير فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية.

وشارك في الملتقى جمعية الأقزام، ووزارة التضامن، ومشروع فرصة، والإدارة العامة للتدريب المهني بالمديرية لعرض فرص التدريب المتاحة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية لتدريب الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالمحافظة.