مدحت العدل: شبرا نموذج للعلاقات الاجتماعية الصحيحة.. بتعيش فينا

استضافت الإعلامية والكاتبة هبة حسب، في أول حلقات برنامجها «بيتك ومطرحك»، على راديو إنرجي 92.1، الكاتب والسيناريست مدحت العدل الذي تحدث عن ذكرياته في منطقة شبرا.

وقال مدحت العدل في تصريحاته: «أرتبط بحي شبرا بشكل كبير خاصة الشارع الذي نشأت به، فكان يتحول لعائلة مسلمة واحدة خلال شهر رمضان على الرغم من كثرة الأقباط، بجانب أن من يقوم بتزيين الشوارع هم أخواتنا الأقباط».

كنت أذهب مع والدي لحي الحسين بعد الإفطار

وعن ذكرياته في رمضان قال مدحت العدل: «شهر رمضان كان للمسلمين والأقباط معاً، بعد الفطار كنت أذهب مع والدي لحي الحسين، لحضور الحفلات الرمضانية وحضور جلسات الإنشاد الديني التي كان يتم إقامتها هناك».

وأكمل عن منطقة شبرا: «شبرا مكان عايش ويسكن فيا، في رمضان او غير رمضان، كل كتاباتي هتلاقي فيها شبرا لذلك أغلب المسلسلات التي أقدمها هي مسلسلات اجتماعية، فشبرا كانت تمثل العلاقات الاجتماعية الصحيحة، فلا يوجد تطرف أو تعصب بل هناك قبول للآخر».

شبرا أثرت فيّا بشكل غير عادي

وتابع حديثه قائلاً: «شبرا أثرت فيا بشكل غير عادي، وعلى الرغم من انني افتقد العيش هناك ولكنني أحرص على الإفطار يوماً في شهر رمضان بصحبة اصدقائي هناك».

في كل حلقة من حلقات «بيتك ومطرحك» سيكون هناك أحد المشاهير سواء في عالم الفن، السياسة أو الأدب الذي سيتحدث عن ذكرياته وطفولته في المكان الذي سيختاره.

ومن ضمن الضيوف الفنان أحمد العوضي، الذي سيتحدث عن المكان الذي شهد فيه طفولته وعن أهم ذكرياته فيها.

ومن ضيوف البرنامج وائل الفشني الذي سيتحدث عن طفولته وذكرياته في بني سويف، وسيتحدث محمد البدري عضو مجلس النواب عن منطقة المنيل واهم ذكرياته فيها، وسيتحدث الأديب باهر دويدار عن منطقته التي نشأ بها ومازال يرتبط بها.

برنامج «بيتك ومطرحك» سيذاع بشكل يومي على راديو إنرجي 92.1 في تمام الساعة 10:45 صباحاً، والإعادة الساعة السابعة صباحاً.