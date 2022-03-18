مدحت العدل لـ«الوطن» بعد انتخابه رئيسا لـ«المؤلفين»: هدفي استكمال النجاحات

أعرب السيناريست مدحت العدل عن سعادته البالغة لفوزه بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حاز على 94 صوتا من أصل 180 وتغلب على كل من الموسيقيين هاني مهنى ومنير الوسيمي وصالح أبو الدهب.

وقال العدل في تصريحات لـ«الوطن»، إن هدفه في الوقت الراهن هو استكمال النجاحات التي حققوها في الدورة السابقة، آخرها التعاقد مع التأمين الصحي.

وأشار إلى أن هناك ملفات عديدة سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

«العدل» رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لدورة جديدة

يذكر أن المجلس من 10 أعضاء 5 شعراء و5 ملحنين، ففاز الشعراء فوزي إبراهيم ومحمود عبد العزيز وعمر الجبلي ومحيي حوار ومصطفى مرسي، أما عن الملحنين ففاز كل من حسن دنيا وحسن إش إش، وشريف حمدان ومصطفى عوض وماجد عرابي.