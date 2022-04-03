 إقبال كبير على معرض أهلا رمضان 2022 في الأقصر.. وتخفيضات تصل 30%

تشهد معارض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر إقبالا كبيرا من المواطنين في اليوم الثاني من شهر رمضان، لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل 30%، مقارنة بالأسواق الحرة والهايبرات الخارجية، ومن المقرر أن تستمر المعارض في بيع كافة السلع حتى نهاية الشهر المبارك.

أسعار سلع معارض أهلا رمضان 2022 في الأقصر

وتقدم معارض أهلا رمضان 2022 في الأقصر، والبالغ عددها 5 معارض في جميع أنحاء المحافظة أسعارا مخفضة بشكل كبير، وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 63 إلى 100 جنيه للبلدية السودانية، والفرخة المجمدة زنة كيلو جرام يبلغ سعرها 47 جنيها، وكيلو الدقيق الفاخر 10 جنيها، مع انخفاض ملحوظ في كيلو الأرز الذي وصل سعره إلى 9.5 جنيه، وأسعار البلح ما بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وجميع الأسعار تُطبق عليها خصومات.

استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن معارض أهلا رمضان 2022 في الأقصر مستمرة حتى نهاية الشهر، طبقا لتعليمات وزير التموين، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظة.

وأضاف أن المعارض تقدم كافة أنواع السلع الغذائية من لحوم وأرز ودقيق ومجمدات جميع أسعارها مخفضة بنسب تصل 30%، لافتا أن هناك رقابة كبيرة على هذه المعارض لتوفير السلع والمتابعة أول بأول.

قوافل متنقلة لكل أرجاء المحافظة

وأوضح وكيل التموين بالأقصر، أنه سيتم توجيه سلاسل قوافل متنقلة بواقع 4 سيارات لكل سلسة محملة بكافة السلع الأساسية واللحوم والمجمدات، لبعض المناطق التي تعذر فيها إقامة معارض أهلا رمضان، بخلاف مشروع جمعيتي الذي يتنشر في كافة أرجاء المحافظة ب 174 مشروع يشارك أيضا في السلاسل.