معرض أهلا رمضان 2022 في قنا .. اللحم البلدي بـ 100 جنيه للكيلو

تغطي معارض أهلا رمضان 2022 في قنا كافة مدن مراكز المحافظة، بواقع معرض في مدينة أبوتشت ومعرض في مدينة فرشوط ومعرضين في مدينة نجع حمادي، ومعرض في مدينة دشنا، و3 معارض في مدينة قنا، ومعرض في مدينة قفط ومعرض في مدينة نقادة، ومعرضين في مدينة قوص، وجميعها مستمرة حتى نهاية شهر رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومواجهة الاحتكار.

وتُقام معارض أهلا رمضان 2022 في قنا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة جشع التجار لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

خصومات للسلع الأساسية في معرض أهلا رمضان 2022 في قنا

ويضم معرض أهلا رمضان 2022 في قنا، كافة السلع الأساسية ومنها الزيت والسكر والدقيق والأرز والزيوت ومنتجات الألبان وياميش رمضان، بنسب خصم تتراوح بين 20 و30%، الأمر الذي جعل الاقبال عليها كبير.

افتتحت محافظة قنا منفذا لبيع اللحوم البلدي بسعر 100 جنيه للكيلو، ويقع بجوار مستشفى الهلال في مدينة قنا، حيث يتم ذبح عجول بلدي لمزارع مشروع تثمين المحافظة التي تعمل عليه المحافظة، وقالت المحافظة إنه يجري بيع اللحوم بسعر التكلفة للمواطنين.

معارض أهلا رمضان 2022 في قنا لمواجهة غلاء الأسعار

ووضعت محافظة قنا خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على كافة أنواع السلع في العالم من خلال التوسع في إقامة المعارض وشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لمنع استغلال التجار، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان وجهاز الخدمة لوطنية، وفروع مشروع جمعيتي وسيارات تموينية متنقلة تجوب كافة قرى ونجوع المحافظة.