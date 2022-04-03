تعرف على مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 والقنوات الناقلة

نجاح كبير حققته الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، التي عرضت مساء أمس، ويبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 والقنوات الناقلة، إذ من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل مجموعة من الأحداث التي ينتظرها الجمهور بعد انتهاء الحلقة السابقة على اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب وزير الدفاع.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الـ 9:50 مساءً على شاشة قناة «ON» تزامنًا مع طرحها على منصة «Watch IT» الإلكترونية، ويعاد المسلسل مرتين في اليوم التالي، المرة الأولى في تمام الساعة 4.20 صباحًا، أما الإعادة الثانية الساعة 3.30 عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 والقنوات الناقلة

ولا تقتصر مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 والقنوات الناقلة على «ON» فقط، إذ تذاع الحلقة الجديدة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ11:20 مساء، وتُعاد 3 مرات على شاشتها، الأولى الساعة 6 صباحًا، والثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا، وتُعاد للمرة الثالثة في 4:40 مساءً.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3» ردود أفعال إيجابية لدى المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي، والتي عادت بالمصريين إلى عام 2013، وتحديدا كواليس اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، مع رموز الدولة المصرية ورجال الدين والسياسة، لإصدار بيان «3 يوليو» بعد ثورة 30 يونيو التي طالبت الجيش بحماية الشعب وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتعود بعد ذلك الأحداث إلى عام 2012 وقت سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم، وتحديدًا وقت واقعة «مذبحة رفح»، التي نفذتها الجماعة لتتمكّن من إقالة عدد من قيادات القوات المسلحة.