الشخصيات الحقيقية لـ أبطال مسلسل الاختيار 3.. ياسر جلال في دور الرئيس السيسي

خطف أبطال مسلسل الاختيار 3 الأنظار خلال عرض الحلقة الأولى من المسلسل بسبب اقترابهم من تجسيد الشخصيات الحقيقية بشكل دقيق، ويأتي على رأس أبطال مسلسل الاختيار 3 الذين قدموا الشخصيات الحقيقية، الفنان ياسر جلال الذي أجاد في شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور وزير الدفاع في عام 2013، والفنانة منى عبد الغني التي قدمت دور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

أبطال مسلسل الاختيار 3 أبدعوا في تجسيد الشخصيات الحقيقية

ومن الفنانين الذين أجادوا في تجسيد الشخصيات الحقيقة أيضا، الفنان خالد الصاوي الذي قدم شخصية عضو جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، كما قدم الفنان عبد العزيز مخيون شخصية المرشد العام للجماعة محمد بديع.

أما الفنان صبري فواز فقدم شخصية محمد مرسي، وأجاد الفنان أحمد بدير في مسلسل الاختيار 3 في تقديم شخصية وزير الدفاع الراحل محمد حسين طنطاوي.

مخيون في دور المرشد العام للجماعة

أما الفنان صبحي خليل قدم من الشخصيات الحقيقة شخصية هشام قنديل رئيس وزراء حكومة محمد مرسي، أما الفنان مفيد عاشور جسد شخصية شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

مسلسل الاختيار 3 يعرض هذا العام بعنوان «القرار»، وبدأت حلقته الأولى بتعيين الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع في عهد محمد مرسي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وإيمان العاصي وخالد زكي، أما الموسيقى التصويرية للعمل فهي من تأليف الموسيقار خالد الكمار.