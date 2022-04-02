محافظ الشرقية يفتتح معرض منتجات الملابس والأحذية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض منتجات الملابس الجاهزة والأحذية، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مجموعة شركات للغزل والنسيج والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بمقر المجلس الشعبي المحلي القديم بمدينة الزقازيق.

مبادرة مكافحة الغلاء

جاء افتتاح معرض منتجات الملابس الجاهزة والأحذية في مدينة الزقازيق، تنفيذاً لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء، وتحت شعار «في حب مصر»، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

بيع الملابس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين

تفقد المحافظ المعرض، الذي يضم ملابس جاهزة وملابس أطفال وأحذية ومنتجات قطنية، مشيداً بجودة المنتجات المعروضة، والتي تُقدم للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين، بالتعاون مع الشركات وكبار تجار الجملة، لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بتعاونهم المثمر والبناء وحسهم الوطني والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومنصور محمد أحمد، مدير عام شركة «برينتكس»، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثاني الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.