افتتاح معمل أجهزة CNC عالية الدقة بالمدرسة الصناعية في مطروح

افتتح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح معمل أجهزة CNC عالي الدقة التابع لقسم تشغيل المعادن في مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية العسكرية.

ويتسم المعمل بالسرعة في التنفيذ في إنجاز المطلوب بعد إعادة تطويره، والتعرف على جوانب من التدريب العملي لطلاب الصف الثالث قدمه عادل محمد علي وكيل قسم المعادن وسط تفاعل واضح وتركيز كبير من الطلاب.

تدريب طلاب مدرسة مطروح الميكانيكية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، مسار العملية التعليمية والتدريبات العملية بالمدرسة الثانوية الميكانيكية بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية ومحمد الصباح مدير المدرسة، وتفقد وكيل الوزارة بعض التدريبات والتي أظهر خلالها الطلاب قدراتهم الفائقه فى التدريبات البدنيه والفنية، وأبدى الطلاب الاستعداد البدني المتميز والحماس الوطني لديهم، إضافة إلي جانب من التدريب العملي لطلاب قسم الكهرباء بالمدرسة.

انضباط مدارس مطروح

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح بالجهد المتميز والعمل المخلص في المدرسة الميكانيكية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق منظومة متكاملة تشمل الانضباط بجانب الدراسة التعليمية والتدريب العملي لافتاً أن الانضباط النموذجي في المدارس الفنية يعد أحد الأسباب الرئيسية للتقدم الصناعي وهذا ما تنتهجه مديرية مدرية التربية والتعليم حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعام الثالث على التوالي في تحويل بعض المدارس الصناعية إلي مدارس فنية ذات طابع عسكري لتحقيق الالتزام والانضباط.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة ومسئولي الدفاع الشعبي بالمدرسة على جهودهم فى ضبط المنظومه التعليميه وتقديم طالب قادر على تحمل المسؤولية.